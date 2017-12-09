Коршков — о травме Коледова: не думаю, что «Ак Барс» мстил ему за травму Азеведу

Форвард «Локомотива» Егор Коршков прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:1) и травму защитника Павла Коледова.

«Второй период мы здорово сыграли, забили важные, нужные шайбы и сделали это вовремя. После этого гораздо проще и спокойнее стало играть.

Я не думаю, что Коледову отомстили за травму Азеведу в Ярославле (Форвард «Ак Барса» получил повреждение 13 октября и с тех пор не играл. – Прим. «Чемпионата»). Это хоккей, всякое бывает, не думаю, что это было сделано специально. Он покинул игру, хромает, пока не знаю, что там с ним.

Я бы не сказал, что мы как-то глобально изменились с приходом Квартальнова. На самом деле многое осталось, как и было, просто пришёл новый тренерский штаб, который сложно как-то оценивать. Мы же продолжаем усердно работать, улучшать свою игру», – сказал Коршков в интервью «Спорт Бизнес online».

Квартальнов: у Коледова повреждение есть, но не знаю, насколько серьёзное

Видео травмы Коледова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.