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Марков — об ОИ-2018: призываю спортсменов ехать, все будут знать — это русские

Хоккей

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков поделился мнением о ситуации с ОИ-2018, где российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом.

«Немного досадно, что спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях под флагом и с гимном России, но всё равно все будут знать, что они русские. Олимпийские игры важны для любого спортсмена. Для некоторых это уникальный шанс. Ты готовишься, идёшь на огромные жертвы. Именно поэтому я призываю всех спортсменов принять участие в ОИ и сделать там всё возможное", — цитирует Маркова Journal de Montreal.

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