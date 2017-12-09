Форвард Комаристый подписал контракт с «Югрой»

Нападающий Александр Комаристый подписал контракт с ханты-мансийской «Югрой», информирует официальный сайт KHL Media Team.



Комаристый начинал сезон в московском «Спартаке». Он принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 2 (1+1) балла за результативность при показателе полезности «-3», а в последнее время выступал в составе «Химика». В ВХЛ он сыграл 10 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Его двустороннее соглашение было рассчитано до конца сезона-2017/18.



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«Спартак» расторг контракт с форвардом Александром Комаристым