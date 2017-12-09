Аналитик НХЛ: Наместников чётко понимает роль и блестяще смотрится с лидерами

Аналитик НХЛ, экс-игрок Алекс Тангуэй поделился мнением о взаимодействии форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислава Наместникова с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом.



«Чтобы быть успешным, нужно иметь людей, которые четко понимают свою роль, и Наместников смотрится блистательно рядом с этими парнями. Подвезти шайбу, открыть коридор для броска, пойти к воротам, начать маленькие комбинации — все это позволяет тем парням играть свободно. А когда они имеют возможность это делать, звено превращается в динамит», — приводит слова Тангуэя официальный сайт лиги.

События дня НХЛ. Наместников идёт на рекорд, а Якупов снова в запасе Малкин и Тарасенко тоже были на уровне.