И. Крикунов: два периода играли хорошо, в третьем «Автомобилист» расслабился

Нападающий Автомобилиста Илья Крикунов поделился эмоциями после победы над ХК «Авангард» со счётом 3:2.



«Победить сегодня удалось за счет хорошей, организованной игры, в принципе, первые два периода очень хорошо играли. В третьем, конечно, немного расслабились. Но сопернику деваться было некуда, пришлось с 0:2 отыгрываться. Поэтому ненужные голы, которые могли и привести к ничьей.



Интереснее ли играть с одной командой подряд? Да нет, так же. Настраиваемся каждый раз на соперника. Никакой разницы абсолютно, с кем играть», — отметил Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

«Авангард» отыграл две шайбы в концовке, но уступил «Автомобилисту»