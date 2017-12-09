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Три очка Кинрейда помогли «Торпедо» переиграть «Йокерит»

Хоккей

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» взяло верх над финским «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 3:2. Команда Петериса Скудры выиграла третий матч подряд.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Геннадий Столяров, Евгений Мозер и Михаил Григорьев. У финского клуба голы в актив себе записали Никлас Йенсен и Ессе Йоэнсуу.

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Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 2
1:1, 1:1, 1:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Столяров (Кинрейд) – 01:35 (5x5), 1:1 – Йенсен (Пильстрём, Иконен) – 08:43 (5x5), 2:1 – Мозер (Кинрейд, Галузин) – 26:04 (5x5), 2:2 – Йоэнсуу (Гилрой, Йенсен) – 39:20 (5x4), 3:2 – Григорьев (Кинрейд) – 58:05 (5x4)
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