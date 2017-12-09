Три очка Кинрейда помогли «Торпедо» переиграть «Йокерит»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» взяло верх над финским «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 3:2. Команда Петериса Скудры выиграла третий матч подряд.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Геннадий Столяров, Евгений Мозер и Михаил Григорьев. У финского клуба голы в актив себе записали Никлас Йенсен и Ессе Йоэнсуу.



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