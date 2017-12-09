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Столяров: «Торпедо» гнуло свою линию, не отходило от плана на игру

Хоккей

Капитан нижегородского «Торпедо» Геннадий Столяров подвел первые итоги матча с «Йокеритом» (3:2).

«Мы весь матч продолжали гнуть свою линию, не отходили от той системы, на которую была установка на игру. Выполнили ее. В принципе, старались, верили до конца. Здорово им в конце мешали в большинстве. Очень рады, что победили. Сейчас будет пауза, будет время передохнуть», — передаёт слова Столярова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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