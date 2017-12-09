А. Осипов: чуть больше года мне понадобилось, чтобы снова забить в КХЛ

Защитник «Спартака» Александр Осипов поделился впечатлениями от игры со «Слованом» (8:2).



«Чуть больше года мне понадобилось, чтобы снова забить в КХЛ. Потом будет что вспомнить. У меня были моменты, просто где-то не везло, стечение обстоятельств. Значит, так было надо, раз столько времени не забивал.



Всё получилось круто, классная атмосфера в ретроматче. Эмоции начались ещё в автобусе, мы даже немножко музыку 80-х послушали, чтобы окунуться в атмосферу. Раз в год такие вещи надо делать. Огромный позитив. Я впервые участвовал в таком матче», — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.