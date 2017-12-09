Ялонен: расстроили два глупейших удаления и пропущенный «Йокеритом» гол

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:3).



«Достаточно жёсткий и равный матч. Считаю, первый период был наш, второй – за «Торпедо», а в третьем мы бились на равных. Очень доволен игрой команды. Два глупейших удаления в последние семь минут игры и решающий пропущенный гол – это, конечно, расстраивает. Матч был равным и очень понравился.



Начальный натиск «Торпедо»? Безусловно, это не было для нас сюрпризом. «Торпедо» всегда агрессивно играет дома. Мы нормально справились с этим давлением и играли в свою игру с самого начала матча.



Принципиальность матча? «Торпедо» — очень сложная команда. Каждый момент, каждое единоборство выцарапывается с большим трудом. Знали, что приедем в Нижний Новгород и нам точно не будет легко. Игры с «Торпедо» всегда важны», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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