Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Торонто»

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» потерпели поражение в домашней встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Пенсильвании завершилась со счётом 3:4.



Хозяевам не задался старт матча — «пингвины» трижды пропустили уже к 13-й минуте. Незадолго до окончания второго периода Райли Шихэн и Евгений Малкин забросили по шайбе, для россиянина этот гол стал девятым в сезоне. Перед вторым перерывом Тайлер Бозак оформил дубль в составе «Торонто». На 58-й минуте Крости вернул интригу, однако перевести игру в овертайм «Питтсбургу» не удалось.

Видео гола Малкина можно посмотреть в официальном "твиттере" «Пингвинз».