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Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Торонто»

Хоккей

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» потерпели поражение в домашней встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Пенсильвании завершилась со счётом 3:4.

Хозяевам не задался старт матча — «пингвины» трижды пропустили уже к 13-й минуте. Незадолго до окончания второго периода Райли Шихэн и Евгений Малкин забросили по шайбе, для россиянина этот гол стал девятым в сезоне. Перед вторым перерывом Тайлер Бозак оформил дубль в составе «Торонто». На 58-й минуте Крости вернул интригу, однако перевести игру в овертайм «Питтсбургу» не удалось.

Видео гола Малкина можно посмотреть в официальном "твиттере" «Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 4
0:3, 2:1, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Браун (Райлли, Хэйнси) – 01:23 (5x5), 0:2 – ван Римсдайк (Марнер, Бозак) – 01:42 (5x5), 0:3 – Бозак (Марнер, Полак) – 12:55 (5x5), 1:3 – Шихэн (Симон, Дюмулин) – 34:24 (5x5), 2:3 – Малкин (Кессел) – 37:51 (5x4), 2:4 – Бозак (Гардинер, Марнер) – 38:13 (5x5), 3:4 – Кросби (Летанг, Симон) – 57:12 (6x5)
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