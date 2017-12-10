«Тампа» выиграла у «Виннипега» в ОТ, Кучеров забросил свою 20-ю шайбу в сезоне

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» добились волевой победы над «Виннипег Джетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:3 по итогам овертайма.



Соперники обменялись голами в первом периоде, а на старте второго Михаил Сергачёв вывел хозяев вперёд, забросив свою седьмую шайбу в сезоне. Гости ответили точными бросками Кайла Коннора и Николая Элерса, а на 49-й минуте Никита Кучеров снова сравнял счёт в противостоянии, этот гол стал для россиянина двадцатым в сезоне. Успех «Тампе» обеспечил точный бросок в исполнении Брейдена Пойнта в овертайме.

Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков по воротам «Лайтнинг».

Эта победа стала для флоридцев пятой кряду, «Джетс» потерпел третье поражение подряд.

Видео юбилейного гола Кучерова можно посмотреть в официальном "твиттере" «Тампы».