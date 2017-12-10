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«Тампа» выиграла у «Виннипега» в ОТ, Кучеров забросил свою 20-ю шайбу в сезоне

Хоккей

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» добились волевой победы над «Виннипег Джетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:3 по итогам овертайма.

Соперники обменялись голами в первом периоде, а на старте второго Михаил Сергачёв вывел хозяев вперёд, забросив свою седьмую шайбу в сезоне. Гости ответили точными бросками Кайла Коннора и Николая Элерса, а на 49-й минуте Никита Кучеров снова сравнял счёт в противостоянии, этот гол стал для россиянина двадцатым в сезоне. Успех «Тампе» обеспечил точный бросок в исполнении Брейдена Пойнта в овертайме.

Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков по воротам «Лайтнинг».

Эта победа стала для флоридцев пятой кряду, «Джетс» потерпел третье поражение подряд.

Видео юбилейного гола Кучерова можно посмотреть в официальном "твиттере" «Тампы».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 3
1:1, 1:1, 1:1, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Копп (Лоури, Танев) – 01:23 (5x5), 1:1 – Гурд (Пойнт, Джонсон) – 18:57 (5x4), 2:1 – Сергачёв (Джонсон, Палат) – 36:39 (5x5), 2:2 – Коннор (Моррисси, Уилер) – 38:02 (5x5), 2:3 – Элерс (Троуба, Лайне) – 47:02 (5x5), 3:3 – Кучеров (Дотчин, Стэмкос) – 48:51 (5x5), 4:3 – Пойнт (Строльман) – 60:36 (3x3)
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