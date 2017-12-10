Кучеров стал вторым игроком НХЛ после Овечкина, забросившим 20 шайб в сезоне

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» со счётом 4:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 20-ю шайбу в сезоне и стал вторым игроком в лиге, добравшимся до отметки в 20 шайб по ходу сезона-2017/18. Нападающий провёл 29 матчей в нынешнем сезоне.

Лидерство в зачёте снайперов продолжает удерживать нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 21 гол в 30 матчах.

Видео гола Кучерова можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».