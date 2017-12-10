Успех «Вегаса» может разорить знаменитую букмекерскую контору

Спортивный директор знаменитой букмекерской конторы William Hill Ник Богданович прокомментировал успешное выступление клуба-новичка НХЛ «Вегас Голден Найтс» и влияние этого результата на состояние своего бизнеса.



«Если «золотые рыцари» сохранят свой фантастический результат и попадут в плей-офф, то букмекерам придётся очень непросто. Мы будем убиты, если «Вегас» сыграет в розыгрыше Кубка Стэнли. Контора разорится и закроется, если «Вегас» возьмёт этот трофей», — приводит слова Богдановича Las Vegas Review-Journal.



Перед стартом регулярного чемпионата ставки на то, что «Голден Найтс» попадёт в плей-офф, колебались от 8,0 до 10,0, а коэффициент на победу в розыгрыше Кубка Стэнли составлял 250,0. На данный момент «Вегас» идёт вторым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 39 очков после 29 матчей и уверенно попадаёт в плей-офф.

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