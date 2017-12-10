Группа поддержка «Северстали» приняла участие в Гудашоу после игры с «Витязем»

Череповецкая «Северсталь» подготовила видеоролик о послематчевом шоу вратаря команды Юлиуса Гудачека и группы поддержки клуба после победы над подмосковным «Витязем» (3:2 ОТ).

Конкурс на самую красивую группу поддержки КХЛ, проводимый «Чемпионатом», вступил в решающую стадию. В финале группе поддержки «Северстали» противостоят девушки из групп поддержке «Торпедо» и СКА.

Финал стартует 11 декабря, в понедельник, в 10:00 и завершится в тот же день в 20:00 мск.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Северстали» в YouTube.