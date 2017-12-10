Мурыгин будет защищать ворота «Локомотива» в игре с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» и «Локомотив» объявили составы на единственный матч игрового дня КХЛ. Начало встречи – в 14:30 мск. В ворота ярославского клуба после травмы вернулся Алексей Мурыгин. За уфимский клуб первый матч после травмы проведут защитник Александр Логинов и нападающий Вячеслав Солодухин.

«Салават Юлаев»:

Скривенс (Кареев);

Осипов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Гареев, Лисин – Зубов – Макаров;

Логинов — Гончаров, Фёдоров – Коротков – Бурдасов;

Осипов – Кузьмин, Майоров – Юньков – Солодухин.

«Локомотив»:

Мурыгин (Судницин);

Кронвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун;

Елесин — Любушкин, Мосалёв — Локтионов — Картаев;

Коледов — Черепанов, Апальков — Алексеев — Коршков:

Громов — Полунин, Фатеев — Кадейкин — Юртайкин.

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