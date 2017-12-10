Мурыгин будет защищать ворота «Локомотива» в игре с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» и «Локомотив» объявили составы на единственный матч игрового дня КХЛ. Начало встречи – в 14:30 мск. В ворота ярославского клуба после травмы вернулся Алексей Мурыгин. За уфимский клуб первый матч после травмы проведут защитник Александр Логинов и нападающий Вячеслав Солодухин.
«Салават Юлаев»:
Скривенс (Кареев);
Осипов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Гареев, Лисин – Зубов – Макаров;
Логинов — Гончаров, Фёдоров – Коротков – Бурдасов;
Осипов – Кузьмин, Майоров – Юньков – Солодухин.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун;
Елесин — Любушкин, Мосалёв — Локтионов — Картаев;
Коледов — Черепанов, Апальков — Алексеев — Коршков:
Громов — Полунин, Фатеев — Кадейкин — Юртайкин.
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