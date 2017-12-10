Стартовал второй игровой день Кубка Легенд

В клубе “Лужки”, что находится в Истринском районе Московской области, начался второй игровой день Кубка Легенд отечественного хоккея.

В матче за третье место в рамках традиционного турнира, который проводится уже в четвёртый раз, между собой сыграют ветераны московского “Динамо” и сборная Московской области. А в 17:00 в битве за трофей сойдутся легенды “Спартака” и ЦСКА. В Кубке Легенд принимают участие такие прославленные хоккеисты, как Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Александр Кожевников, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Владимир Мышкин и Сергей Светлов.