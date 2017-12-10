Гала-матч Ночной лиги в Электростали собрал полные трибуны

Полные трибуны, легенды отечественного хоккея во главе с великим Александром Якушевым, обширная развлекательная программа и красочный гала-матч, в котором команда легенд со счётом 7:3 обыграла «Сборную Ночной Лиги Московской области» — в Электростали прошло открытие после трёхлетней реконструкции Ледового дворца «Кристалл».

Якушев и «Легенды Ночной лиги» откроют обновлённый ЛД «Кристалл» в Электростали

Небольшой подмосковный город Электросталь занимает важное место в истории отечественного хоккея. Местная команда впервые появилась среди сильнейших клубов страны ещё в 1952 году. Во все времена функционировала школа, давшая немало известных воспитанников. Внутри капитально отреставрированной арены им посвящена целая стена. Её украшают портреты чемпионов Европы Виктора Пряжникова и Евгения Ёркина, олимпийского чемпионата Анатолия Ионова, победителей мировых первенств Юрия Парамошкина и Виталия Прошкина, участников чемпионатов мира Андрея Скопинцева и Алексея Кудашова, серебряного призёра мирового первенства Александра Прокопьева. Их имена также увековечены стягами, висящими под сводами арены. А ведь воспитанниками электростальского хоккея также являются двукратный чемпион мира Николай Жердев, обладатель Кубка Стэнли Антон Бабчук и другие.

Уже за час до игры холлы арены были заполнены людьми, особо сконцентрировавшимися у парадного входа, где давали автографы председатель Совета Легенд Ночной лиги Александр Якушев, члены Совета Валерий Каменский и Андрей Коваленко, а также Анатолий Ионов.

«Легенды хоккея» вышли на лёд в новой форме, изготовленной специально к этому сезону, который, напомним, посвящен 45-летию Суперсерии-1972. Соответственно, форма выполнена в ретростиле — очень напоминает ту форму, в которой советская команда выходила на монреальский лёд тогда, чтобы сенсационно выиграть у канадцев со счётом 7:3 первый матч Суперсерии.

«Сборная Ночной лиги Московской области» была создана на базе действующего бронзового призёра Финала Фестиваля команды «Богородск» из Ногинска, который представляли две пятёрки. Ещё в одной были собраны бывшие профессионалы, воспитанники местного хоккея Александр Гришин, Виталий Прошкин, Вадим Попов, Владимир Леонов и Сергей Никаноров. Они сыграли в форме «Кристалла». А остальные – в своих свитерах «Богородска». Но путаницы не было, так как основной цвет обеих форм был белым.

Сама игра два периода держала зрителей в напряжении – 3:3. Хоккеисты срывали овации соскучившихся по большому хоккею болельщиков Электростали много раз. Особенно досталось Владимиру Мышкину, который отразил буллит, назначенный уже на второй минуте матча. Всё встало на свои места в третьем периоде. Легенды забросили четыре шайбы, победив 7:3.