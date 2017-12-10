Вратарь Михаил Бирюков стал помощником главного тренера «Бурана»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Михаил Бирюков до конца сезона будет работать помощником главного тренера «Бурана» Евгения Фёдорова. При этом Бирюков не завершает игровую карьеру.

Михаил Бирюков является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012), многократным участником этапов Евротура. В КХЛ Бирюков выступал за ХК МВД, московское «Динамо», «Югру», ЦСКА, новокузнецкий «Металлург», «Торпедо» и «Витязь». В нынешнем сезоне КХЛ Бирюков принял участие в 15 играх «Витязя», одержал пять побед при проценте отражённых бросков 92,1. В начале ноября контракт с хоккеистом был расторгнут.

Буран занимает 26-е место в чемпионате Высшей хоккейной лиги среди 27 участников.

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