«Монреаль» отправил Щербака в АХЛ для восстановления после травмы

«Монреаль Канадиенс» отправил российского форварда Никиту Щербака в клуб Американской хоккейной лиги «Лаваль Рокет» для восстановления после травмы, информирует официальный «твиттер» клуба.

Нападающий «Монреаля» Никита Щербак выбыл на шесть недель

Щербак пропустил 21 игру команды, не выходив на лёд с 27 октября, когда получил повреждение в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (0:4). В нынешнем сезоне Щербак успел принять участие в двух матчах «Монреаля», а всего на счету хоккеиста пять матчей в НХЛ, в которых он сумел забросить одну шайбу. В текущем сезоне АХЛ Щербак набрал 9 (1+8) очков в шести играх «Лаваль Рокет».