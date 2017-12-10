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Итоги дня для россиян в АХЛ: четыре очка Волкова,"+4" Толчинского, дубль Зыкова

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 14 матчей.

АХЛ: Волков набрал четыре очка в игре с клубом бывшего вратаря  «Сибири»

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Сиракьюз Кранч» Александр Волков набрал 4 (2+2) очка в игре регулярного сезона с «Беллевиль Сенаторз» (6:0). Нападающий «Шарлотт Чеккерс» Сергей Толчинский набрал 4 (1+3) очка в игре с «Бингхэмптон Дэвилс» (7:1), его одноклубник Валентин Зыков записал на свой счёт дубль. Нападающий «Лихай-Уэлли» Михаил Воробьёв набрал 2 (1+1) очка в игре с фарм-клубом «Вашингтона» «Херши» (2:4). Нападающий «Спрингфилда» Максим Мамин также набрал 2 (1+1) очка в игре с «Бриджпортом».

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроски
Волков (н)«Сиракьюз»2+2+344
Толчинский (н)«Шарлотт»1+3+421
Зыков (н)«Шарлотт»2+0+225
Мамин (н)«Спрингфилд»1+1+204
Воробьёв (н)«Лихай-Уэлли»1+1+223
Костин (н)«Сан-Антонио»0+1+102
Е. Свечников (н)«Гранд-Рапидс»0+1-103
И. Барбашёв (н)«Чикаго»0+0+102
Гурьянов (н)«Техас»0+0002
Миронов (з)«Сан-Антонио»0+1+203
Дыбленко (з)«Бингхэмптон»0+0-201
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