Итоги дня для россиян в АХЛ: четыре очка Волкова,"+4" Толчинского, дубль Зыкова

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 14 матчей.
АХЛ: Волков набрал четыре очка в игре с клубом бывшего вратаря «Сибири»
Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Сиракьюз Кранч» Александр Волков набрал 4 (2+2) очка в игре регулярного сезона с «Беллевиль Сенаторз» (6:0). Нападающий «Шарлотт Чеккерс» Сергей Толчинский набрал 4 (1+3) очка в игре с «Бингхэмптон Дэвилс» (7:1), его одноклубник Валентин Зыков записал на свой счёт дубль. Нападающий «Лихай-Уэлли» Михаил Воробьёв набрал 2 (1+1) очка в игре с фарм-клубом «Вашингтона» «Херши» (2:4). Нападающий «Спрингфилда» Максим Мамин также набрал 2 (1+1) очка в игре с «Бриджпортом».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|2+2
|+3
|4
|4
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|1+3
|+4
|2
|1
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|2+0
|+2
|2
|5
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|1+1
|+2
|0
|4
|Воробьёв (н)
|«Лихай-Уэлли»
|1+1
|+2
|2
|3
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0+1
|+1
|0
|2
|Е. Свечников (н)
|«Гранд-Рапидс»
|0+1
|-1
|0
|3
|И. Барбашёв (н)
|«Чикаго»
|0+0
|+1
|0
|2
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0+0
|0
|0
|2
|Миронов (з)
|«Сан-Антонио»
|0+1
|+2
|0
|3
|Дыбленко (з)
|«Бингхэмптон»
|0+0
|-2
|0
|1