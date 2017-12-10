Итоги дня для россиян в АХЛ: четыре очка Волкова,"+4" Толчинского, дубль Зыкова

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 14 матчей.

АХЛ: Волков набрал четыре очка в игре с клубом бывшего вратаря «Сибири»

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Сиракьюз Кранч» Александр Волков набрал 4 (2+2) очка в игре регулярного сезона с «Беллевиль Сенаторз» (6:0). Нападающий «Шарлотт Чеккерс» Сергей Толчинский набрал 4 (1+3) очка в игре с «Бингхэмптон Дэвилс» (7:1), его одноклубник Валентин Зыков записал на свой счёт дубль. Нападающий «Лихай-Уэлли» Михаил Воробьёв набрал 2 (1+1) очка в игре с фарм-клубом «Вашингтона» «Херши» (2:4). Нападающий «Спрингфилда» Максим Мамин также набрал 2 (1+1) очка в игре с «Бриджпортом».