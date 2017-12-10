Итоги дня МХЛ: конец девятиматчевой победной серии «Спартака»

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя шесть матчей.

«Омские Ястребы» в овертайме уступили «Тюменскому Легиону» со счётом 1:2 ОТ.

«Белые Медведи» обыграли «Мамонтов Югры» со счётом 3:0.

МХК «Спартак» проиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга со счётом 2:4 и прервал девятиматчевую серию побед.

«СКА-1946» победил «Крылья Советов» со счётом 2:0.

«Реактор» взяли верх над «Толпаром» со счётом 5:3.

«Спутник» уступил «Авто» со счётом 1:5.