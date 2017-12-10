Итоги дня МХЛ: конец девятиматчевой победной серии «Спартака»

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя шесть матчей.
«Омские Ястребы» в овертайме уступили «Тюменскому Легиону» со счётом 1:2 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
1 : 2
1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Тюменский Легион
Тюмень
0:1 – Плёнкин (Чекмарёв) – 15:05 (5x5), 1:1 – Жукенов (Рожковский, Мельников) – 16:15 (5x5), 1:2 – Волков (Плёнкин, Арзамасцев) – 64:59 (5x4)
«Белые Медведи» обыграли «Мамонтов Югры» со счётом 3:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 12:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
3 : 0
2:0, 0:0, 1:0
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 – Складчиков (Кобяков) – 03:59 (5x4), 2:0 – Шафигулин (Кобяков) – 11:38 (5x5), 3:0 – Ширяев (Рачинский) – 40:30 (5x5)
МХК «Спартак» проиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга со счётом 2:4 и прервал девятиматчевую серию побед.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
4 : 2
0:1, 2:0, 2:1
МХК Спартак
Москва
0:1 – Ревацкий (Круженков, Кузьменко) – 19:38 (5x5), 1:1 – Налётов (Васильев) – 30:03 (5x5), 2:1 – Баранов (Михайлов, Чернов) – 37:04 (5x5), 2:2 – Кузьменко (Круженков, Булимов) – 45:34 (5x5), 3:2 – Чернов (Михайлов) – 49:20 (5x5), 4:2 – Шепитько (Васильев, Назаревич) – 49:58 (5x5)
«СКА-1946» победил «Крылья Советов» со счётом 2:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Крылья Советов
Москва
«Реактор» взяли верх над «Толпаром» со счётом 5:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
5 : 3
2:0, 3:1, 0:2
Толпар
Уфа
1:0 – Шарифьянов (Тимиров, Шафигуллин) – 00:15 (5x5), 2:0 – Дякун (Фавричников) – 01:57 (5x5), 2:1 – Оськин (Варлов) – 24:43 (5x5), 3:1 – Хафизов (Шафигуллин) – 26:14 (5x4), 4:1 – Хафизов (Хасанов, Пузанов) – 26:22 (5x5), 5:1 – Шафигуллин (Тимиров) – 26:53 (5x4), 5:2 – Аскаров – 48:32 (5x5), 5:3 – Оськин (Петрунин, Голиков) – 57:04 (5x4)
«Спутник» уступил «Авто» со счётом 1:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Спутник
Альметьевск
1 : 5
0:1, 0:2, 1:2
Авто
Екатеринбург
0:1 – Павленко (Петров) – 04:37 (5x5), 0:2 – Кошелев (Шишков, Голещихин) – 21:32 (5x4), 0:3 – Голещихин (Дубовик, Белоцкий) – 30:39 (5x5), 1:3 – Валеев – 43:27 (5x5), 1:4 – Бухаров (Белоцкий) – 46:06 (5x5), 1:5 – Дербенёв (Дубовик, Севостьянов) – 52:29 (5x4)