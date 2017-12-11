Нападающий «Слована» Штястны дисквалифицирован на три матча

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Спартак» — «Слован»:

«Спартак» — «Слован»: форвард гостей Штястны получил «5+20» за колющий удар

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Слована» Андрея Штястны наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Для Штястны эти «5+20» стали вторыми в сезоне, поэтому в соответствии с п.4.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.