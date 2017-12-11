Власти Новосибирска обсудили перспективную площадку для арены к МЧМ-2023

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочее совещание по вопросу строительства в Новосибирске новой ледовой арены. В совещании приняли участие члены областного правительства, руководители муниципалитета города, представители компаний «Сибирский деловой союз» и «СДС-Строй».

В качестве перспективной площадки строительства был рассмотрен район городского аэропорта «Аэродром Северный» и прилегающие территории, принадлежащие «СДС-Строй». Эти земли собственник готов передать муниципалитету. Согласно проекту, в районе Северного аэродрома предполагается возведение многофункционального спортивного комплекса, помимо ледовой арены на 10-12 тыс. зрительских мест включающего залы бокса и борьбы, зал для игровых командных видов спорта на 2-3 тыс. мест. 25 декабря проект размещения ледовой арены в районе аэродрома «Северный» должен быть представлен на обсуждение совету депутатов Новосибирска.

Новосибирск претендует на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года. Для проведения такого крупного международного соревнования городу необходим современный ледовый стадион мирового уровня.