Илья Ковальчук призвал голосовать за группу поддержки СКА

Нападающий СКА Илья Ковальчук призвал болельщиков голосовать за группу поддержки «армейской» команды в финале конкурса, который проходит на «Чемпионате».

«Наши SKA Sisters поддерживают нас от всей души всегда! Пришло время нам поддержать девчонок», — написал Ковальчук в своём «инстаграме».

В финал конкурса на самую красивую группу поддержки в КХЛ вышли три команды – СКА, «Северсталь» и «Торпедо». Голосование на решающем этапе продлится до 20:00 мск 11 декабря. На данный момент лидируют девушки из Нижнего Новгорода, а СКА идёт на втором месте.