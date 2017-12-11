Стали известны сочетания звеньев молодёжной сборной России на сборе перед МЧМ

Стали известны сочетания звеньев молодёжной сборной России на тренировочном сборе перед молодёжным чемпионатом мира–2018, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Вратари: Мельничук, Сухачёв, Коновалов.
«Красные»: Алтыбармакян — Мальцев — Полодян, Веряев, Кныжов — Сёмин;
«Зелёные»: Манукян — Иванов — Каюмов, Зайцев — Мальцев;
«Синие»: Рахимуллин — Шэн — Кравцов, Моисеев, Шепелев — Макеев;
«Белые»: Романов — Шолохов — Попугаев, Елизаров, Калинин — Алексеев.
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