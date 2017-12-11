Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Стали известны сочетания звеньев молодёжной сборной России на сборе перед МЧМ

Хоккей

Стали известны сочетания звеньев молодёжной сборной России на тренировочном сборе перед молодёжным чемпионатом мира–2018, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Вратари: Мельничук, Сухачёв, Коновалов.

«Красные»: Алтыбармакян — Мальцев — Полодян, Веряев, Кныжов — Сёмин;
«Зелёные»: Манукян — Иванов — Каюмов, Зайцев — Мальцев;
«Синие»: Рахимуллин — Шэн — Кравцов, Моисеев, Шепелев — Макеев;
«Белые»: Романов — Шолохов — Попугаев, Елизаров, Калинин — Алексеев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Абрамов: хочу пробиться в «Коламбус» и сыграть с Панариным
В чём Абрамов похож с Дюшейном и почему один из лучших российских юниоров играет в Канаде, а не за родной «Трактор».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент