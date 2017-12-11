«Авангард» разгромил «Ладу», Фурх оформил «сухарь»

Тольяттинская «Лада» на домашнем льду потерпела разгромное поражение от омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 0:5.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Илья Михеев, Юнас Анелёв, Пётр Хохряков, Семён Кошелев и Егор Мартынов. Сухой матч оформил голкипер омской команды Доминик Фурх, отразивший 27 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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