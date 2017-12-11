Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Авангард» разгромил «Ладу», Фурх оформил «сухарь»

Хоккей

Тольяттинская «Лада» на домашнем льду потерпела разгромное поражение от омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 0:5.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Илья Михеев, Юнас Анелёв, Пётр Хохряков, Семён Кошелев и Егор Мартынов. Сухой матч оформил голкипер омской команды Доминик Фурх, отразивший 27 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
0 : 5
0:1, 0:0, 0:4
Авангард
Омская область
0:1 – Михеев (Семёнов) – 13:09 (5x5), 0:2 – Анелёв (Кошелев, Семёнов) – 46:38 (5x5), 0:3 – Хохряков – 49:10 (5x4), 0:4 – Кошелев (Чудинов) – 50:41 (5x5), 0:5 – Мартынов (Фисенко, Ковалёв) – 57:20 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Кольцов может перейти в «Локомотив». Инсайды от Панышева и Ерыкалова
Кто мог возглавить «Сибирь» и покинет ли «Авангард» Петерссон.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент