В. Козлов: «Металлургу» нужно было закончить отрезок на мажорной ноте

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов подвёл итоги игры с «Йокеритом (2:1 Б).



»Очень важная для нас победа. Не секрет, что «Йокерит» — один из лидеров западной конференции, нам нужно было сегодня закончить этот этап чемпионата на мажорной ноте и обыграть такую команду, как «Йокерит». Я согласен с тем, что соперник нам сегодня давал мало шансов для того, чтобы забить, очень активно и агрессивно играл в атаке, хорошо действовал в обороне. Решающий фактор — мы выстояли в меньшинстве в третьем периоде, а сами забили в большинстве. Очень доволен самоотдачей, желанием ребят. Хорошо, что мы заработали два очка», — цитирует Козлова официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» в серии буллитов обыграл «Йокерит», победа стала 5-й подряд