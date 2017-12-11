Гатиятулин: наши ошибки дали «Сибири» возможность, которой она воспользовалась

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от встречи с «Сибирью» (3:4).



«Неплохо начали матч, повели в счёте. К сожалению, хоть мы и говорили, что соперник играет на контратаках, получили в конце периода контратаку. Защитник неправильно побежал вперёд, пропустили гол, в этот момент игра немного перевернулась.



Наши грубые ошибки в обороне дали возможность сопернику, чем он и воспользовался. Будем разбирать моменты, ещё раз доносить до ребят. Когда играем правильнее в обороне, когда не даём соперникам шанса, у нас получается игра. Так грубо нельзя ошибаться», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

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