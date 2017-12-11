Крикунов: часть игроков «Автомобилиста» думала о сборной, другие — об отдыхе

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Югрой» (3:4 Б).



«Проиграли по буллитам закономерно. Мы могли ещё в основное время проиграть, у противника было очень много моментов, хорошо играл Куляш. Одни игроки собрались в сборную, другие — отдыхать, в голове мыслей об игре не было. Даже при счете 3:1 нам забили два гола, мы сделали всего шесть бросков в створ ворот, а противник сделал двенадцать, причем убойных. Хорошо Якуб нас спасал и выручал. А в третьем периоде соперник сравнял результат, затем довёл дело до буллитов. По буллитам мы не выигрываем практически.



Доверил буллит Щемерову, потому что он хорошо исполнял их на тренировке? Он и сейчас всё здорово сделал, только не подбросил. Он обыграл вратаря, оставалось только подбросить. У меня во времена московского „Динамо“ все буллиты исполнял Яша Рылов. Это было время локаута и в команде играли энхаэловцы, шесть или семь человек, а Рылов бил все буллиты», — цитирует тренера официальный сайт «Автомобилиста».

«Югра» в серии буллитов одолела «Автомобилист», выиграв впервые с октября