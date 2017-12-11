А. Нестеров — о 0:5 в матче с «Авангардом»: счёт не по игре, были лёгкие голы

Нападающий «Лады» Александр Нестеров прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» со счётом 0:5.



«Первые два периода владели инициативой, но не смогли реализовать свои моменты, пропустили лёгкие голы. После 0:3 совсем потеряли концентрацию. Считаю, что счёт не по игре.



После выездной игры в Омске подробно разобрали соперника, особое внимание уделили тому, что большинство шайб у „Авангарда“ забили защитники. Старались учитывать эти моменты, но, к сожалению, где-то не получилось», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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