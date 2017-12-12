«Рейнджерс» — «Даллас»: Радулов упал при выполнении буллита, но всё равно забил

«Далллас Старз» одержал победу в выездном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1 Б.



Нападающий «звёзд» Александр Радулов не набрал очков, но забил в серии послематчевых бросков. При выполнении буллита россиянин потерял равновесие и упал, однако тут же поднялся и продолжил движение, в итоге переиграв Хенрика Лундквиста.



Радулов провёл на площадке 21 минуту 28 секунд, нанёс четыре броска в створ и завершил матч с показателем полезности «+1».

События дня НХЛ. Радулов падает, но не сдаётся и забивает Поскользнулся, упал, гол.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Даллас Старз».