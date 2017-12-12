Каспарайтис: Панарин набирает те обороты, которые показывал в «Чикаго»

Известный защитник, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением об игре в «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который сделал пять голевых передач в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) и ещё одну в игре с «Аризоной Койотс» (1:0).

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«Артемий Панарин во встрече с «Нью-Джерси» порадовал. Это был великолепный матч. «Дэвилз» в нынешнем сезоне сильны, поэтому не так просто было им противостоять. Тем более «Коламбус» сначала проигрывал, но смог отыграться и дожать соперника. Панарин набирает те обороты, которые показывал в «Чикаго». Это большой плюс для его новой команды. Пять набранных баллов за один матч – большое достижение», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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