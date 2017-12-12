Годро — о новых правилах: теперь не думаешь, что тебе вот-вот сломают палец

Нападающий клуба «Калгари Флэймз» Джонни Годро поделился мнением о недавно принятых изменениях в правилах, которые запретили удары клюшкой по рукам.



«Заметно, что всё меньше и меньше ударов по кистям, по пальцам рук. Раньше всё было сложнее. Когда ты столько времени владел шайбой, удары сыпались со всех сторон. Сейчас у тебя есть время подумать о комбинации, а не о том, что тебе вот-вот сломают палец», — приводит слова Годро Sportsnet.



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