Хабаров: «Металлург» хочет стать чемпионом и омолодиться, но по щелчку не бывает

Защитник хабаровского «Амура» Ярослав Хабаров поделился мнением о своём отношении к бывшей команде — магнитогорскому «Металлургу».



«Есть ли мотивация что-то доказать „Металлургу“? Мотивация, конечно, есть. Но кому-то что-то доказывать… Время покажет, кто был прав, а кто нет. С их точки зрения, это бизнес по большей части. Они искали что-то выгодное и подходящее. Так случилось. Посмотрим, что дальше. Время покажет. Мотивация действительно хорошая. Сейчас модно выражение «зона комфорта». Пришлось выходить из неё.



Хочется ли оказаться в таблице выше „Металлурга“? Нет. Это их уже проблемы. Они хотят стать чемпионами, омолодить команду, но так не бывает – по щелчку, за раз поменять треть состава, привести молодых ребят и опять стать чемпионами. Нужно время, а у них не пошло – и началась смена состава, смена тренерского штаба. Это неправильно. Когда в первый раз к чемпионству шли, команда пять лет выстраивалась. А чтобы за полсезона какой-то результат дать – так не бывает», — цитирует Хабарова Pro Hockey.