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Контиола будет капитаном Финляндии на КПК, Охтамаа и Коскиранта — ассистенты

Хоккей

Сборная Финляндии определилась с капитаном национальной команды и его ассистентами, информирует Leijonat.

Капитаном финской сборной назначен 33-летний нападающий ярославского «Локомотива» Петри Контиола, ассистенты — 30-летний защитник казанского «Ак Барса» Атте Охтамаа и 31-летний форвард петербургского СКА Ярно Коскиранта.

В этом году в Кубке Первого канала помимо сборных России, Швеции, Финляндии и Чехии также участвуют команды Канады и Южной Кореи. Россияне проведут три матча. 14 декабря наша команда встретится со Швецией, 16 декабря – со сборной Канады, а 17 декабря – с Финляндией.

Посмотреть фото также можно в «Инстаграме».

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