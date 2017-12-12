Юбердо: Ягр по-прежнему может играть в НХЛ, но сказываются травмы и возраст

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо поделился мнением об игре форварда «Калгари Флэймз» Яромира Ягра.



«Ягр — легенда и мог заниматься только собой, не переживая об остальном. Но он любит хоккей, уважает команду и партнёров. Я считаю, что мне очень повезло — у меня был шанс поиграть с ним. Я получил от этого огромное удовольствие.



Очень сильное впечатление на меня произвело отношение Ягра к делу. Он тренировался каждый день и всегда выкладывался на занятиях. Он оставался на льду после всех. Поэтому он до сих пор играет в НХЛ. Конечно, сказывается возраст, травмы. Но он по-прежнему может играть», — цитирует Юбердо официальный сайт лиги.

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