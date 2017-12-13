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Гол Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» всухую обыграть «Сент-Луис»

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл у «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Голы на свой счёт записали Брейден Пойнт (20-я минута), Никита Кучеров (54) и Тайлер Джонсон (60). Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв набрал 1 (0+1) очко. Голкипер Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам, оформив «сухарь». Форвард Владислав Наместников провёл на льду 20 минут 46 секунд. Нападающие «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв отыграли 22 минуты 12 секунд и 10 минут 10 секунд соответственно.

Таким образом, «Тампа» продлила свою победную серию до пяти игр и прервала четырёхматчевую серию побед «Сент-Луиса».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2017, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0 : 3
0:1, 0:0, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Пойнт (Джонсон, Киллорн) – 19:15 (5x5), 0:2 – Кучеров (Сергачёв) – 53:37 (5x5), 0:3 – Джонсон (Пойнт, Хедман) – 59:38 (en)
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