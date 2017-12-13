Гол Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» всухую обыграть «Сент-Луис»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл у «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Голы на свой счёт записали Брейден Пойнт (20-я минута), Никита Кучеров (54) и Тайлер Джонсон (60). Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв набрал 1 (0+1) очко. Голкипер Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам, оформив «сухарь». Форвард Владислав Наместников провёл на льду 20 минут 46 секунд. Нападающие «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв отыграли 22 минуты 12 секунд и 10 минут 10 секунд соответственно.

Таким образом, «Тампа» продлила свою победную серию до пяти игр и прервала четырёхматчевую серию побед «Сент-Луиса».