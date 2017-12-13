Широков: ситуация с допингом неприятная, но хорошо, что сборная едет на ОИ

Нападающий сборной России Сергей Широков поделился ожиданиями от Кубка Первого канала, прокомментировал ситуацию с отстранением сборной от Олимпиады и возможность поехать на Игры под нейтральным флагом.

«Большая разница, когда ты надеваешь клубную майку или майку сборной. Это двойная ответственность. Неважно, сколько игроков из какой команды. Главное, что мы выходим единым кулаком и одержимы одной целью. У всех хорошие шансы попасть на Олимпиаду. Есть ребята, которые поехали с олимпийской сборной. Надо показывать лучшую игру, делать то, что от тебя требуют. Все хотят попасть на Олимпиаду. Это большая честь. Хочу всем пожелать обойтись без травм. Каждый может на сто процентов выкладываться и быть в хорошей форме. Конечно, ситуация с допингом неприятная. Хорошо, что всё разрешилось. Команда едет на Игры. Иностранные хоккеисты переживали, что их не пустят, если Россия не поедет. Теперь успокоились», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.