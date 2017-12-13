Чернышенко: в 2020 году потолок зарплат составит 600 млн рублей и будет жёстким

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о введении жёсткого потолка зарплат в лиге.



«Впервые за три сезона КХЛ стала прибыльной лигой. Чистая прибыль составила более 830 млн рублей после всех выплат клубам. При этом мы сейчас заключили длинные контракты с нашими спонсорами. Будущее у КХЛ светлое и понятное. На 35% сокращён персонал, ненужные люди убраны. К сезону-2020/21 будет жёсткий потолок зарплат, который составит 600 млн с возможностью вывода за потолок зарплат двух звёзд. 20-процентная льгота сохранится», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.