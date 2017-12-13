Вайсфельд — о потолке зарплат: может, всех выгоним, кроме Умарка и Бурдасова

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о решении КХЛ ввести жёсткий потолок зарплат в 600 млн рублей с сезона-2020/21.

«Если честно, даже не вникал особо в вопросы шести дивизионов. Когда скажут и утвердят, то другое дело. Я не могу ответить, в чём логика перехода на шесть дивизионов. Мне вообще без разницы. Сейчас не очень обращают внимание на траты, связанные с переездами. Китай не любят не потому, что туда дорого лететь, а ребята там просто не восстанавливаются. А так неизвестно, с кем четыре раза играть лучше.

«Салават» будет готов к потолку зарплат в 600 млн рублей легко. Может быть, мы сохраним Умарка и Бурдасова, остальных выгоним и оставим только ребят на двусторонних контрактах. Вопрос только в том, чтобы вписаться в 600 млн. Бонусы в 20 процентов остаются. Две звезды в одном клубе — это правильно. Это мне очень нравится. Принципиальные моменты — потолок должен быть жёстким, непринципиально — какой, и две звезды, чтобы звёздные игроки равномерно по лиге распределялись. Надеюсь, что будет жёсткий потолок», — передаёт слова Вайсфельда корреспондент «Чемпионата Дарья Тубольцева.