Савицкис: рижское «Динамо» не входит в число аутсайдеров рейтинга КХЛ

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о положении клуба в рейтинге КХЛ.

«Рижского «Динамо» нет внизу рейтинга клубов, клуб находится в середине. Там же восемь критериев, а не просто, кто на последнем месте в турнирной таблице. Посещаемость — сложный вопрос, это зависит от того, как составлен календарь, как играет команда. Команда заиграла, посещаемость увеличилась. И наоборот. У нас в этом году получилось девять подряд игр дома, заполнить арену девять раз подряд — это нереально. Поэтому надо философски на это смотреть. Составление календаря — сложный процесс, арены же живут не только за счёт хоккейных матчей. Все другие мероприятия планируются на два-три года вперёд. Тяжело представить, что КХЛ сможет планировать матчи на два-три года вперёд. Это тяжёлая проблема. КХЛ знает об этом и будет стараться решить. В этом сезоне вообще сложно из-за Олимпийских игр. Но клубы не обижаются, по крайне мере рижское «Динамо» точно. Шесть дивизионов — положительный момент, учитывая масштабы России, длительные перелёты, большие затраты времени и денег», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата Дарья Тубольцева.



