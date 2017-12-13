Курри: КХЛ очень многое предстоит сделать в плане сокращения финансовых затрат

Генеральный менеджер «Йокерита» и член совета директоров КХЛ Яри Курри подвёл итоги завершившегося в Москве собрания руководителей клубов лиги.

«КХЛ идёт в нужном направлении, три года назад были заданы правильные ориентиры, лига продолжает работать над совершенствованием лиги. Однако ещё много предстоит работать в плане сокращения финансовых затрат.

Одно из направлений новой стратегии – календарь. Будет хорошо, если мы увидим его за три месяца до начала сезона и сможем лучше поработать по продвижению сезонных абонементов.

Что касается нынешнего сезона, то он, конечно, запомнится и «Йокериту», и, надеюсь, всем болельщикам праздником, который прошёл 2 ноября в Хельсинки. Клубу посчастливилось провести первый матч в истории чемпионатов КХЛ на открытом воздухе. Надеюсь, наш опыт заинтересует другие клубы. Верю, что Рига проведёт отличный матч 20 января 2018 года", — приводит слова Курри официальный сайт КХЛ.