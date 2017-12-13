Горский — о драке Макарова и Накладала: судьи могли строже наказать Накладала

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал драку нападающего «Салавата Юлаева» Игоря Макарова и защитника «Локомотива» Якуба Накладала в матче регулярного сезона КХЛ. По итогам эпизода чешскому защитнику был выписан малый и дисциплинарный штраф за то, что он выступил в роли зачинщика драки.

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Макаров подрался с Накладалом

«Игорь Макаров провёл правильный силовой приём, Накладал решил заступиться за Петри Контиолу и опасно дал Макарову по лицу, после этого между ними началась драка. Если бы судьи оказались более строги, то можно было ещё побольше выписать. Совершенно ненужное действие Накладала, которое привело к драке, а её можно было избежать. Видео же показывает, что был чистый силовой приём», — приводит слова Горского официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео момента можно на официальном сайте КХЛ.