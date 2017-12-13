Генменеджер «Югры» — о рейтинге КХЛ: постараемся хлопнуть дверью

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей рассказал о планах клуба по исправлению положения клуба в рейтинге КХЛ.

«На совете директоров КХЛ меня не было. Я был на совещании с руководителями и генеральными менеджерами, это отдельное мероприятие. Нам сказали, что сокращение будет, но не называли клубы. Конечно, мы понимаем, что «Югра» находится в группе риска. Стараемся исправить ситуацию. В первую очередь надо хоть что-то сделать в спортивном плане. Последнее место не устраивает клуб. Поэтому хотелось бы здесь что-то исправить. В финансовом плане у команды всё нормально, никаких долгов нет. Спортивная составляющая главная. Хоть и осталось 15 игр, постараемся хлопнуть дверью», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.