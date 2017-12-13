Фрэттин — о 1-й игре за сборную Канады: счастлив, будет шанс попасть на ОИ

Нападающий сборной Канады Мэттью Фрэттин поделился впечатлениями о дебюте за сборную Канады. Форвард открыл счёт в игре со сборной Южной Кореи, которая завершилась победой канадцев со счётом 4:2.

«Это был мой первый матч за сборную Канады. Крутой опыт. Я очень рад, что меня пригласили в сборную и предоставили шанс выступить на Кубке Первого канала. Федерация предоставила мне здесь шанс, значит, у меня будет шанс попасть и на Олимпиаду. Нужно только играть в свою игру и надеяться на вызов в феврале.

В первом периоде Южная Корея забила два гола, но мы тоже один раз отличились. Затем мы взяли игру под контроль и довели встречу до победы. Наш следующий соперник — сборная Чехии, сильная команда. Россияне тоже сильны, они фавориты турнира. Мы, конечно, хотим побеждать здесь. На Олимпиаде каждая команда может выстрелить, не стал бы называть фаворита», — сказал Фрэттин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.