Защитники Кутузов и Манухов покинут «Локомотив»

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» принял решение расстаться с защитниками Александром Кутузовым и Романом Мануховым. Основная причина расставания с Кутузовым — проблемы со здоровьем и последствия травмы. Манухов будет обменян в один из клубов Восточной конференции.

32-летний Кутузов провёл семь матчей в нынешнем регулярном чемпионате, забросив одну шайбу и не отдав ни одной голевой передачи. Показатель полезности — «+3».

23-летний Манухов в 17 встречах ни разу не забил, но дважды ассистировал партнёрам. Показатель полезности — «+3».

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