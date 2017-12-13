Дежарден: сборная Россия устроит настоящий тест для Канады

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден прокомментировал победу над сборной Южной Кореи (4:2) в стартовом матче Кубка Первого канала, поделился мнением о работе с форвардом «Барыса» Линденом Веем и рассказал об ожиданиях от игры против сборной России.
«Не думаю, что этот матч был таким уж тяжёлым. Да, корейцы здорово катались, были очень мобильны, но при этом нельзя не отметить, что у нас было огромное количество моментов, чтобы забросить значительно больше шайб. В обороне мы были довольно внимательны, у соперника не было много шансов. Иногда случается, что шайба просто не идёт в ворота.
Безусловно, внимательно следим за тем, что происходит в КХЛ. Тренерский штаб смотрит большое количество матчей лиги, ездит по городам, общается с игроками. Так что мы имеем отличное представление о том, что творится в лиге и каких игроков нужно вызывать в сборную. Мы работали с Линденом Веем в «Ванкувере», я знаю его возможности чуть лучше остальных. Считаю, что он провёл отличный матч с Кореей. В целом он проводит классный сезон в КХЛ. Линден всегда был хорошим дирижёром атак. Сегодня вы могли видеть, как он несколько раз идеально выводил партнёров на убойные позиции. Мне показалось, что он забил правильный гол в третьем периоде, хотя для судей это был очень сложный момент.
Порекомендовал бы я таким парням, как Линден, ехать в КХЛ или другие европейские лиги, когда вы не уверены, что сможете закрепиться в НХЛ? Общего рецепта тут нет, у всех свои ситуации. Очевидно, что все хоккеисты мечтают играть в НХЛ, но если у вас что-то идёт не так, то КХЛ — прекрасный выбор. Такие парни, как Линден, приезжают сюда, чтобы вновь обрести уверенность. Когда это случается, это идёт на пользу всем. КХЛ — очень сильная лига.
Конечно, мы ждём матча с Россией с особым нетерпением. Знаем, что это будет тяжёлая игра. У России большое количество классных игроков, так что мы должны сыграть значительно лучше, чем сегодня. Для первой игры мы выглядели вполне нормально, но Россия устроит нам настоящий тест», — передаёт слова Дежардена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.