Дежарден: сборная Россия устроит настоящий тест для Канады

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден прокомментировал победу над сборной Южной Кореи (4:2) в стартовом матче Кубка Первого канала, поделился мнением о работе с форвардом «Барыса» Линденом Веем и рассказал об ожиданиях от игры против сборной России.

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«Не думаю, что этот матч был таким уж тяжёлым. Да, корейцы здорово катались, были очень мобильны, но при этом нельзя не отметить, что у нас было огромное количество моментов, чтобы забросить значительно больше шайб. В обороне мы были довольно внимательны, у соперника не было много шансов. Иногда случается, что шайба просто не идёт в ворота.

Безусловно, внимательно следим за тем, что происходит в КХЛ. Тренерский штаб смотрит большое количество матчей лиги, ездит по городам, общается с игроками. Так что мы имеем отличное представление о том, что творится в лиге и каких игроков нужно вызывать в сборную. Мы работали с Линденом Веем в «Ванкувере», я знаю его возможности чуть лучше остальных. Считаю, что он провёл отличный матч с Кореей. В целом он проводит классный сезон в КХЛ. Линден всегда был хорошим дирижёром атак. Сегодня вы могли видеть, как он несколько раз идеально выводил партнёров на убойные позиции. Мне показалось, что он забил правильный гол в третьем периоде, хотя для судей это был очень сложный момент.

Порекомендовал бы я таким парням, как Линден, ехать в КХЛ или другие европейские лиги, когда вы не уверены, что сможете закрепиться в НХЛ? Общего рецепта тут нет, у всех свои ситуации. Очевидно, что все хоккеисты мечтают играть в НХЛ, но если у вас что-то идёт не так, то КХЛ — прекрасный выбор. Такие парни, как Линден, приезжают сюда, чтобы вновь обрести уверенность. Когда это случается, это идёт на пользу всем. КХЛ — очень сильная лига.

Конечно, мы ждём матча с Россией с особым нетерпением. Знаем, что это будет тяжёлая игра. У России большое количество классных игроков, так что мы должны сыграть значительно лучше, чем сегодня. Для первой игры мы выглядели вполне нормально, но Россия устроит нам настоящий тест», — передаёт слова Дежардена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.