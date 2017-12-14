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Итоги дня в МХЛ: сокрушительная победа «Алмаза» над «Амурскими Тиграми»

Хоккей

13 декабря в Молодёжной хоккейной лиге состоялось шесть матчей.

«СКА-Серебряные Львы» уверенно переиграли «Капитан» со счётом 7:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2017, среда. 14:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
7 : 3
2:2, 1:1, 4:0
Капитан
Ступино
1:0 – Калмыков (Кирьянов) – 02:16 (5x5), 1:1 – Попов – 10:54 (5x5), 2:1 – Калмыков (Сахокия) – 12:58 (5x5), 2:2 – Постнов (Томи, Улогов) – 18:40 (5x4), 2:3 – Семыкин (Федин, Томи) – 28:52 (5x4), 3:3 – Шляхтов (Тюнеев) – 34:17 (5x5), 4:3 – Куянов (Тюнеев) – 41:38 (5x5), 5:3 – Куянов (Садретдинов, Чернов) – 45:30 (5x4), 6:3 – Куянов – 50:12 (4x5), 7:3 – Сахокия (Полухин, Глущенко) – 59:44 (5x5)

«Чайка» оказалась сильнее МХК «Динамо» Москва, победив в серии буллитов со счётом 4:3. В ходе матча москвичам удалось отыграться с 0:3.

«Локо» на своём льду разгромил «Тайфун» со счётом 6:1. Нападающий хозяев Николай Коваленко набрал 4 (2+2) очка за результативность.

«Алмаз» нанёс сокрушительное поражение «Амурским Тиграм» со счётом 8:0. Защитник хозяев Вадим Кудако набрал 4 (1+3) очка за результативность.

«Атланты» переиграли «Красную Армию» с минимальным счётом 1:0.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» на своём льду потерпел поражение во встрече с «Русскими Витязями» со счётом 2:4.

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