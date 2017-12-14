Итоги дня в МХЛ: сокрушительная победа «Алмаза» над «Амурскими Тиграми»

13 декабря в Молодёжной хоккейной лиге состоялось шесть матчей.

«СКА-Серебряные Львы» уверенно переиграли «Капитан» со счётом 7:3.

«Чайка» оказалась сильнее МХК «Динамо» Москва, победив в серии буллитов со счётом 4:3. В ходе матча москвичам удалось отыграться с 0:3.

«Локо» на своём льду разгромил «Тайфун» со счётом 6:1. Нападающий хозяев Николай Коваленко набрал 4 (2+2) очка за результативность.

«Алмаз» нанёс сокрушительное поражение «Амурским Тиграм» со счётом 8:0. Защитник хозяев Вадим Кудако набрал 4 (1+3) очка за результативность.

«Атланты» переиграли «Красную Армию» с минимальным счётом 1:0.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» на своём льду потерпел поражение во встрече с «Русскими Витязями» со счётом 2:4.