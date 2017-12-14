Итоги дня в ВХЛ: 21-е поражение подряд ЦСК ВВС

13 декабря в Высшей хоккейной лиге состоялось девять матчей.

«Ижсталь» оказалась сильнее «КРС Хэйлунцзян» со счётом 5:3.

ЦСК ВВС уступил «Соколу» со счётом 3:4 и потерпел 21-е поражение подряд.

«Саров» оказался слабее «Металлурга» со счётом 1:4. В составе победителей натуральным хет-триком отметился Данил Романцев. Также на счету форварда голевая передача на Марка Скутара.

«Нефтяник» разгромил «Чэн Тоу» со счётом 5:0.

«Буран» на домашнем льду проиграл «Рубину» со счётом 2:4.

«Дизель» в упорной борьбе сломил сопротивление «Ермака» со счётом 2:1.

«Рязань» уступила «Зауралье» со счётом 1:2.

«СКА-Нева» проиграла «Торпедо» со счётом 2:3.

Лидер чемпионата «Динамо» Санкт-Петербург сломил сопротивление «Сарыарки» со счётом 3:2.