Хенрик Седин стал четвёртым игроком НХЛ из Европы, сделавшим 800 передач в лиге

«Ванкувер Кэнакс» на своём льду потерпел разгромное поражение в матче регулярного сезона НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу гостей. Нападающий «Ванкувера» Хенрик Седин сделал 800-ю результативную передачу в НХЛ.

Бурмистров забросил вторую шайбу в сезоне, прервав 15-матчевую серию без шайб

Шведский нападающий «Кэнакс» ассистировал Александру Бурмистрову, когда команда забивала единственный гол в матче. Для Седина эта передача стала 800-й за карьеру в КХЛ. Он стал четвёртым игроком из Европы, сумевшим добраться до этой отметки. Лидирует по этому показателю чешский нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр с 1155 передачами.

Хенрик Седин выступает за «Ванкувер» с 2000 года, провёл в НХЛ 1240 матчей и набрал 1039 (239+800) очков за результативность.

Список европейских игроков с 800 передачами в НХЛ можно посмотреть в «твиттере» StatsCentre.